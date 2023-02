Il San Siro pazzo dell’Inter | vittoria sull’Udinese | Napoli resta a quindici punti di distacco

(Di sabato 18 febbraio 2023) L’Inter batte l’Udinese per 3-1 nella 23sima giornata di Serie A: le reti segnate da Lukaku, Mkhitaryan e Lautaro Martinez. Finisce con i tifosi in delirio sugli spalti del Sanper celebrare laper 3-1. I gol sono stati segnati da Lukaku, poi il momentaneo pareggio di Lovric e nel secondo tempo le reti di Mkhitaryan e Marteinz. Gli uomini di Simone Inzaghi dopo lo stop con la Sampdoria ritrovano subito lae rispondono alchesolitario al primo posto in classifica dopo lacon il Sassuolo. La squadra di Spalletti ha sempre 15di vantaggio sull’Inter, seconda in classifica e 18 sul Milan che ha vinto 1-0 col Monza grazie ad un gol di Messias. Inter-Udinese: il ...

... clamorosa palla gol dei friulani sciupata da Success e sul ribaltamento di fronte seguente è Mkhitaryan a trovare l'angolo giusto per battere il portiere bianconero e far esplodere. Proprio ...Il sabato della Serie A si chiude con la sfida tra Inter e Udinese al. I nerazzurri di Inzaghi vogliono riscattarsi dopo il pareggio contro la Sampdoria per presentarsi al meglio alla sfida di mercoledì per gli ottavi di Champions League contro il Porto . ...

Lazza commosso a San Siro, dagli altoparlanti parte il suo Cenere: la reazione della curva milanista - Il video Open

Berlusconi su San Siro: "Volevano distruggerlo, ora sembra che abbiano cambiato. E' nella storia del... Milan News

L'Udinese si divora un gol, Mkhitaryan pesca il jolly: l'Inter cala il tris a San Siro Tutto Napoli

Ritorna la Lula, ritornano i gol di Lukaku e Lautaro e l'Inter stende l'Udinese a San Siro Sport Fanpage

Inter, finalmente Lukaku: in gol dopo 189 giorni. E a San Siro… fcinter1908

A San Siro i nerazzurri calano il tris all'Udinese: Lukaku torna al gol dopo 6 mesi di digiuno, Mkhitaryan risponde al pari di Lovric e Lautaro la chiude. Inzaghi vola a quota 47 in solitaria al secon ...L'Inter riparte da San Siro dopo il passo falso contro la Sampdoria. Per avere la meglio dell'Udinese, dopo l'iniziale vantaggio, bisogna però aspettare il quarto d'ora finale. Turnover Champions per ...