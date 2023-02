Il Rotary Club Caserta in campo per lo sviluppo agricolo del Niger 

Leggi su ildenaro

(Di sabato 18 febbraio 2023) Secondo il website della U.S. Agency for International Development (USAID), la Repubblica del Niger è una delle nazioni più povere del mondo, con una popolazione di oltre 22 milioni e un tasso di povertà del 44,1%.La crescita incontrollata della popolazione, guidata dall’elevata fertilità, conferisce al paese la sfortunata distinzione di avere l’indice diumano più basso del mondo. Il N ger ha anche alcuni dei tassi di istruzione e alfabetizzazione più bassi al mondo, poiché 60% degli uomini non ha istruzione e il 58% è analfabeta, il 72% delle donne non ha istruzione e l’85% è analfabeta. In gran parte alimentato dalle piogge e orientato alla produzione di colture di base per il consumo e la commercializzazione interna, il settorein Niger impiega circa l’80% degli adulti, contribuendo per circa il 47% al prodotto interno lordo. ...