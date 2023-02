Il rientro di Brozovic non era più rimandabile | fiato corto e idee | l' Inter ne ha bisogno

(Di sabato 18 febbraio 2023) Dopo la cautela, tradottasi in unsoft, adesso è giunta l'ora di rompere gli indugi. Vale per Marcelo, che sta per tornare protagonista e lasciarsi finalmente alle spalle il periodo ...

Dopo la cautela, tradottasi in unsoft, adesso è giunta l'ora di rompere gli indugi. Vale per Marcelo, che sta per tornare protagonista e lasciarsi finalmente alle spalle il periodo più travagliato dal punto di vista ...Sarà per esempio la volta difinalmente dall'inizio, resta da capire al posto di chi. La carta di identità suggerirebbe di Mkhitaryan, ma ildel croato potrebbe dare a Inzaghi anche ...

Tra il fitto calendario del prossimo mese e la necessità di gestire le energie, Inzaghi rilancia il croato nel trio di centrocampo contro l'Udinese ...Cambi in vista in tutti i reparti. In difesa sembra scontato il rientro di Bastoni mentre a centrocampo Brozovic tornerà titolare dall’inizio. Possibile anche una modifica in attacco con Dzeko a dare ...