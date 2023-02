Il retroscena sui palloni spia | cosa svela la reazione Usa

(Di sabato 18 febbraio 2023) Gli ultimi treaerostatici abbattuti dagli Stati Uniti non fanno parte di alcun programma di sorveglianza cinese. Lo ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, secondo cui gli oggetti volanti neutralizzati potrebbero addirittura essere legati a qualche finalità commerciale o benigna. Nessun gruppo o individuo si è fatto avanti InsideOver.

Il libro inchiesta di Robert Kennedy jr. (figlio di Bob) sul 'Vero Anthony Fauci', non è solo un'inchiesta su quello che è stato il più celebre virologo del mondo ai tempi della pandemia di Covid. Ma ...Ora, dopo le ultime curiosità circa il Bloater comparso nel quinto episodio (e che ha visto l'impiego di uno stuntman alto due metri ) arrivano altre curiosità elavori. Come ...

Napoli, spunta un retroscena su Raspadori: tre italiane lo hanno sfiorato Calcio in Pillole

Lang re dei dribbling come Neymar: il retroscena sul Milan e gli ... Calciomercato.com

Monza, Galliani: "Sei punti con la Juve Illogico". E il retroscena su Palladino Tuttosport

Roger Federer, il retroscena lascia di stucco: nessuno se lo immaginava Tennis Press

Un nuovo film svela retroscena inediti sul made in Italy Pambianconews

ALLEGRI – Ieri mi sono chinato perché sentivo tirare dietro, mi ha chiesto come stessi e ho detto che ce la facevo, ma mi ha cambiato lo stesso. Non ci sono rimasto proprio bene, oggi ci ho parlato e ...Retroscena sul rinnovo contrattuale di Lionel Messi, in scadenza il prossimo giugno con il PSG. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il padre del capitano dell'Albiceleste ha già contattato la dir ...