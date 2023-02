(Di sabato 18 febbraio 2023) Weber salva il numero due del partito: "Antonioe FI hanno il nostro sostegno". Il leader di FI: "Anziché criticarmi, aprano immediatamente un tavolo per arrivare alla pace"

In piazza Plebiscito, insieme alla presidente della Commissione europea, sono stati invitati 200 eurodeputati del, 5 primi ministri di Paesi a guida popolare, la presidente dell'Eurocamera, ..."Berlusconi è Forza Italia e viceversa e la decisione di spostare la riunione di Napoli è sbagliata, anche perché i voti di Forza Italia su Russia - Ucraina sono sempre stati in linea con ilue. ...

Il Ppe scarica Berlusconi (ma non Tajani). E annulla il summit di Napoli dopo le parole su Zelensky L'HuffPost

Ucraina, tensione Ppe-Forza Italia. Berlusconi: "Criticato perché ... Entilocali-online

Salta il summit Ppe a Napoli, la sponda di Weber a Meloni per mettere Berlusconi ai margini Corriere della Sera

Il Ppe scarica Berlusconi con la sponda di Meloni la Repubblica

Ucraina, il Ppe scarica Berlusconi: Non è la nostra linea politica Affaritaliani.it

A cinque giorni dalle parole di Silvio Berlusconi sull'Ucraina (che il Partito popolare europeo aveva già ripreso) lo strappo diventa plateale e fa saltare la convention del Ppe a Napoli. È in una ...L’Ucraina come pretesto per giocare la più classica delle partite politiche. Manfred Weber è andato all’attacco di Silvio ...