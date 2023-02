Il pasticcio al VAR costa caro all'arbitro | danneggiato l'Arsenal | la clamorosa decisione in Premier

Alci è andato un altro olandese, van Boekel. Difficile dire col senno di poi se questo possa aver influito, come sostiene Mourinho, sul suo rendimento in campo. Roma, rigore su Abraham: ecco l'...Juventus - Nantes,arbitro -: ai bianconeri manca un rigore L'episodio incriminato in Juventus - Nantes - Calciomercato.itIl fischietto portoghese però non cambia la sua decisione e ...

Arbitro liquidato dopo il clamoroso errore al VAR contro l'Arsenal ... Fanpage.it

Il pasticcio al VAR costa caro all'arbitro: danneggiato l'Arsenal, la ... Calciomercato.com

Ancora un pasticcio arbitro Var « Ternana Time Ternana Time

Moviola Roma, ecco perché Mourinho si è infuriato: pasticcio Uefa Virgilio Sport

Juventus-Salernitana, all’andata la gara che cambiò il regolamento in corsa Tuttosport

L’errore in Arsenal-Brentford costa caro a Lee Mason. Il fischietto inglese ha infatti lasciato ufficialmente l’associazione dei direttori di gara d’oltremanica, come confermato in un comunicato uffic ...L’arbitro inglese Lee Mason paga a caro prezzo il clamoroso errore commesso al VAR in Arsenal-Brentford: non potrà più arbitrare in Premier League ...