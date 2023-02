Il Paradiso delle Signore | anticipazioni | Gemma nasconderà la sua gravidanza

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 18 febbraio 2023)Zanatta si ritroverà al centro della scena nel corsoprossime puntate de Il. Stando alledella seguitissima soap opera di Rai 1, infatti, la ragazza farà una scoperta sconvolgente che le cambierà la vita. Tutto partirà quandoavrà un malore improvviso e sarà costretta a recarsi in ospedale per sottoporsi a degli esami specifici. La ragazza, in quell'occasione, scoprirà che aspetta un bambino. Dopo la prima reazione sconcertata, la Zanatta deciderà di non rivelare a Veronica e ad Ezio di essere incinta. La giovane, dunque, rientrerà a casa e proverà a nascondere il suo stato a sua madre. La donna, però, osserverà attentamente l'atteggiamento della figlia e capirà che le sta nascondendo qualcosa di importante. Il ...