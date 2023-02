Il Napoli ufficializza una nuova maglia da gioco

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 18 febbraio 2023) Ilhato unadivisa da. La partership tra Emporio Armani e la società azzurra procede a vele spiegate sfornando maglie daquasi a scadenza mensile. Quest’oggi ilha voluto rendere nota lache verrà usata per le partite in trasferta di Champions League. Si tratta di una rivisitazione dellaaway presentata ad inizio anno con l’unica differenza degli inserti argentati ai lati. Europe Away Kit – ORA DISPONIBILE! Official Web Store: https://t.co/XmWZkZzHdV Official Store: https://t.co/8t3FvYgTRB #ForzaSempre pic.twitter.com/IjpHaXzDyX — Official SSC(@ssc) February 18, 2023 Laè ...