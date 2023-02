Il Napoli subito a lavoro a Castel Volturno

(Di sabato 18 febbraio 2023) Ilha svolto una seduta di allenamento mattutina dopo il successo di ieri contro il Sassuolo, ecco il report ufficiale del club: Gli azzurri preparano il match contro l'Eintracht Francoforte in programma martedì al Deutsche Bank Park per l'andata dell'ottavo di finale di Champions League (ore 21). Coloro che hanno giocato ieri dall'inizio al Mapei Stadium hanno svoltodefaticante. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una prima fase di attivazione in palestra e successivamente seduta finalizzata al possesso palla. Chiusura di sessione con partita a campo ridotto ed esercitazione tattica. Raspadori ha svolto terapie.

... rendendo così inevitabile la decisione di annullare il vertice di. Una scelta arrivata in ... Per le stesse ragioni logistiche è difficile metterein agenda una nuova riunione sempre nella ...Trascinato dai soliti Kvaratskhelia ed Osimhen, ilinfila la settima vittoria di fila in ... Una dozzina di minuti sul cronometro e i partenopei sbloccanocon un assolo del solito ...

Il Napoli torna subito in campo: Osimhen non si allena ilmattino.it

Napoli, Rrahmani non si fida: «Sassuolo pericoloso, chiudiamola subito» Calcio News 24

NAPOLI.MARADONA, RUBATA E SUBITO RITROVATA STATUA ... TeleIschia

Sparito e subito e ritrovato il quadro del piede sinistro di Maradona ... Fanpage.it

Napoli, rubato quadro con il piede sinistro di Maradona: subito ... SPORTFACE.IT

Gli azzurri infilano la settima vittoria consecutiva in serie A e si portano momentaneamente a +18 dall'Inter che occupa il secondo posto e che ...La vittoria di Reggio Emilia contro il Sassuolo è già alle spalle, così come il campionato. Si torna a pensare alla Champions League, per la prima volta nel 2023: ...