Il Napoli di De Laurentiis è stato perfettamente descritto da Euripide

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 18 febbraio 2023) Comunque la si voglia guardare, non c’è dubbio che la lunga processione deldi questa stagione presenti tutte le caratteristiche della più alta trascendenza. Essa sembra venire per confutare, negare, ammutolire, letteralmente annientare tutto quanto erasostenuto nel passato, in granelli di polvere. Giunge quando la sede societaria è saldamente a Castel Volturno, quando l’anagrafe del presidente è rimasta romana, quando le ragioni della politica della conservazione degli insostituibili talenti sono franate in modo fragoroso, quando il tema dei prezzi dei biglietti allo stadio è completamente svanito, quando le previsioni di svendita sono volate nel vento, quando i consigli su mercato e rischio d’impresa sono ormai consegnati all’oblio. L’esercito dei più o meno giovani coraggiosi che hanno ringhiato per anni – e più forte negli ultimi mesi ...