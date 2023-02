Il Milan soffre ma vince | Messias piega il Monza

(Di sabato 18 febbraio 2023) Ancora una vittoria, ancora un 1-0, ancora una prestazione di squadra fatta di determinazione e attenzione, di spirito e di sacrificio. Ilnon brilla con ilma infila il terzo successo di fila in una settimana: dopo Torino e Tottenham anche i brianzoli capitolano rimediando la prima sconfitta dell'anno. Il Diavolo esce definitivamente dal tunnel della crisi e torna a fare la voce grossa nella corsa per un posto in Champions, in attesa del fondamentale scontro diretto con l'Atalanta del prossimo turno. I ragazzi di Pioli hanno confermato i progressi degli ultimi sette giorni: squadra corta, difesa granitica come un tempo, fase offensiva in cui Leao e Theo sembrano aver trovato l'antico smalto. Ilesce a mani vuote ma a testa alta dal 'derby' di Galliani e Berlusconi. Il settimo posto, con queste idee e questa ...

