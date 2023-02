Il Milan soffre ma vince | gioiello Messias Orsolini fa felice il Bologna

Seconda vittoria consecutiva in campionato per il, che batte a domicilio e di misura il Monza. Al Brianteo finisce 1 - 0 grazie alla fiammata di Messias nel corso del primo tempo. I padroni di ...Ilma trova una vittoria fondamentale per 1 - 0 sul campo di un Monza comunque positivo . È un bel sinistro di Messias alla mezz'ora a decidere un match molto intenso, con occasioni da una ...

Il Milan soffre ma vince: 1-0 contro il Monza, la decide Messias Sportitalia

Calcio, Serie A: il Milan soffre ma vince 0-1, non c'è pace per la Sampdoria OA Sport

Il Milan soffre ma vince a Monza (1-0): decide il sinistro di Messias, il palo di Ciurria frena Palladino ilmessaggero.it

Serie A, 23a: il Milan soffre ma vince, il Bologna inguaia la Samp Stadionews.it

Altra vittoria per il Milan, Messias stende il Monza Gazzetta di Reggio

Rade Krunic ha parlato a DAZN nel post partita di Monza-Milan. Vittoria fondamentale: “Pesa tantissimo, dopo due risultati utili volevamo chiudere la settimana nel miglior modo ...Così l'allenatore rossonero dopo il terzo successo di fila, stavolta contro il Monza: "Le fatiche della settimana si sono sentite, ma sono contento. Se continuiamo a non prendere gol..." ...