Il manifesto di Orbán a un anno dall’invasione dell’Ucraina | «L’Europa è già in guerra con la Russia Solo l’Ungheria lavora per la pace»

Leggi su open.online

(Di sabato 18 febbraio 2023)? È già incon l’Ucraina, anche se non formalmente. È il messaggio al cuore del discorso annuale alla nazione pronunciato oggi dal Viktor, nel quale il premier ungherese è tornato ad attaccare gli altri Paesi del blocco occidentale e a mettere in luce tutti i suoi distinguo. «Se alcuni membri della Nato o un gruppo di essi vogliono compiere atti dial di fuori dei territori degli Stati membri, devono farlo al di fuori della Nato», ha detto. «Se fornisci armi e informazioni satellitari necessarie per le operazioni militari, se addestri i soldati di una delle parti in, se finanzi l’intera macchina dello Stato e imponi sanzioni all’altra parte, allora qualunque cosa tu dica, sei in, per il momento una ...