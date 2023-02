Il governo italiano chiede al Brasile l’esecuzione della pena per Robinho condannato per stupro

(Di sabato 18 febbraio 2023) Ilha chiesto alchecondanna a nove anni di reclusione pera carico dell’ex calciatore. Il ministroGiustizia Carlo Nordio ha inviato la richiesta il 31 gennaio scorso. Le autorità italiane chiedono anchesentenza nei confronti di Ricardo Falco, amico dell’ex attaccante del Milan. I due sono stati condannati in Italia per lodi una giovane albanese avvenuto a Milano il 22 gennaio 2013. Nordio – secondo quanto riportato dal portale brasiliano Uol –«che il caso sia sottoposto alla competente autorità giudiziaria brasiliana affinché autorizzi , ai sensilegge brasiliana, ...

ROMA - Ilha chiesto al Brasile che venga eseguita la condanna a nove anni di reclusione a carico dell'ex calciatore Robinho , condannato per stupro. L'informazione è stata divulgata in ...IlMeloni, guardando ai dati di Confindustria sulle previsioni economiche sul primo trimestre, ... " La crescita del Pilè prevista scendere da un eccellente +3,9 per cento nel 2022 (per ...

Gentiloni: "Il governo italiano è meno antieuropeo di quanto molti pensavano" AGI - Agenzia Italia

Migranti, l'Onu al governo italiano: "Ritiri il decreto Ong, molte più vite andranno perse" la Repubblica

Via della Seta, missione da Pechino per convincere il governo italiano la Repubblica

Piramide de los italianos, così la Spagna vuole abbatterla: il governo italiano intervenga Il Primato Nazionale

Abbattimento del covo di Michele Zagaria, dichiarazione del Presidente Meloni Governo

Questa caduta va attribuita interamente ai problemi di finanza pubblica dell’Italia, problemi che si sono manifestati in modo molto evidente dal 2008 in poi e che hanno indotto i governi a intervenire ...Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha firmato la richiesta il 24 gennaio inviandola in Brasile il 31 dello stesso mese ...