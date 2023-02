Il governo convoca le imprese sul Superbonus

(Di sabato 18 febbraio 2023) AGI - Ilhato per lunedì pomeriggio a palazzo Chigi i vertici delle associazioni di categoria interessate dal nuovo dl. Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano hato lunedì alle 17,15 i presidenti dell'Ance Federica Brancaccio, di Confindustria Carlo Bonomi, di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa, di Confapi Cristian Camisa e dell'alleanza delle Cooperative Italiane Maurizio Gardini. Spunta l'ipotesi della cartolarizzazione dei crediti per trovare un punto di equilibrio sul decreto varato dalche ha bloccato la cessione dei crediti dei bonus edilizi, a partire dal, creando tensioni all'interno della stessa maggioranza e facendo insorgere associazioni di categoria e opposizioni. L'ipotesi è stata avanzata ...

Anche il capogruppo FI alla Camera, Alessandro Cattaneo , avanza forti dubbi sul provvedimento varato dal: 'In questo momento non c'era altra scelta, ma il conto non possono pagarlo famiglie ...Lo stop alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura voluto dalMeloni è già ... E mentre l'esecutivoper lunedì un incontro con banche e costruttori, cosa succede alle famiglie ...

Mentre Fratelli d’Italia apre alla cartolarizzazione dei crediti si leva la protesta delle associazioni interessate dalla stretta e delle opposizioni. Lunedì convocate Ance Confindustria , Confedilizi ...Sono stati convocati per lunedì pomeriggio, alle 17.15, i presidenti delle categorie interessate dalle norme che bloccano la cessione dei crediti dei bonus edilizia, tra cui il superbonus. (ANSA) ...