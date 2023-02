Il futuro di 7 milioni di bambini in Siria e Turchia è a rischio | aiutiamoli sostenendo il lavoro delle Ong

Leggi su tpi

(Di sabato 18 febbraio 2023) Il tempo sta per scadere. Sono passati ormai più di cinque giorni da quando due violenti terremoti di magnitudo superiore a 7.6 hanno colpito lameridionale e lanord-occidentale. Il bilanciovittime – ormai superiore alle 30mila – continua a salire e gli aiuti internazionali cominciano appena a riversarsi nelle aree più bisognose. Il popolono ha sperimentato tutto. Sono stati bombardati. Sono stati sfollati con la forza. Hanno fatto le spese di un conflitto che ha distrutto innumerevoli vite e i loro mezzi di sostentamento. E ora questo. Uno dei partner di Save the Children inha detto a un mio collega: «Nel 2013 una bomba ha colpito la mia casa. Mio padre è morto ed è rimasto sepolto sotto le macerie… ma questo terremoto è stato ancora più spaventoso. Non posso dire ...