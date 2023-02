Il flop dei vegani

Leggi su panorama

(Di sabato 18 febbraio 2023) La rinuncia a carne, pesce, latticini, uova e persino miele sembrava una moda inarrestabile. Invece negli ultimi anni i seguaci di questo tipo di alimentazione stanno diminuendo, mentre crescono i «pentiti». E anche la scienza esprime perplessità. Almeno nutrirsi così fa bene all’ambiente? Mica tanto... «Ho pianto la prima volta che ho mangiato di nuovo del pesce. Il mio cervello non correva più. Ora sono più attiva». Così l’ex bambina prodigio della Disney Miley Cyrus, cantante di fama mondiale, ha confessato, nel 2020, di aver smesso di essere vegana dopo cinque anni di assoluto rigore. «Era il corpo che me lo chiedeva». La sua dichiarazione fece così scalpore che, da allora, sia negli Stati Uniti che in Italia questa dieta inflessibile ha cominciato a vantare meno adepti. E i «pentiti» a far sentire la loro voce. Secondo gli ultimi dati diffusi da Eurispes, nel 2021 nel nostro Paese ...