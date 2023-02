Il Festival di Sanremo ha capito come raggiungere il maggior numero di spettatori possibile utilizzando la TV | lo streaming e i social

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 18 febbraio 2023) Ildeglideldima anche i dati dellodi RaiPlay per la Rai costituiscono un nuovo record ma ad oggi, con la diffusione capillare che i contenuti possono ottenere sfruttando i, i dati raccolti e diffusi da Auditel riescono a essere attendibili?ha spiegato anche il docente di Internet eMedia Studies del CoRiS Sapienza Giovanni Ciofalo a Giornalettismo ad oggi non solo RaiPlay ma anche inetwork sono delle piattaforme che non sostituiscono la fruizione televisiva ma la integrano con altri tipi di contenuti. Questa edizione deldi, in effetti, è stata alquanto popolare suinetwork anche se ...