Il dilemma della Bce di fronte al bivio della politica monetaria. L’analisi di Polillo

(Di sabato 18 febbraio 2023) Siamo ad una svolta? Ad un giro di boa destinato a diradare la nebbia dell’incertezza? Ad un cambiamento in grado di alimentare un pizzico di ottimismo? Gli indizi sono rilevanti. La maggior parte degli Organismi internazionali – dall’Fmi alla Commissione europea – che prevedono una recessione sempre più leggera per l’anno in corso. Al punto di trasformarsi in un breve rallentamento, per poi recuperare rapidamente l’anno successivo. Il prezzo del gas per megawattora che, sul mercato di Amsterdam, crolla a 48 euro. Solo la scorsa estate il relativo picco aveva superato i 380 euro. L’inflazione, infine, che dà segni di rallentamento. Insomma, l’orizzonte appare meno buio. Se non vi fossero i massacri compiuti dai russi in Ucraina e le provocazioni contro l’Occidente (le navi nel Baltico con i loro carichi nucleari e il dislocamento di ingenti forze armate ai confini di quel martoriato ...