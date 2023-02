Il centro polifunzionale di via Verrotti preda del degrado | una risorsa da valorizzare per il Vomero FOTO

(Di sabato 18 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Una spesa comunale di 370mila euro per riqualificare l’immobile, ex sottostazione elettrica dell’Azienda dei trasporti, ma la struttura è in stato di abbandono, a 5 anni dal termine dei lavori. Dalla Municipalità-Arenella rumoreggiano le associazioni, perché il sito di via(angolo via Metzinger) è destinato, da anni, a diventare luogo di aggregazione. Ungiovanile, arricchito dai murales raffiguranti Sandro Pertini e Ilaria Cucchi, realizzati nel 2018 dallo street artist Jorit. Ma dal Comune assicurano che la fine del tunnel è vicina: l’affidamento è virtualmente chiuso, a breve potrebbe esserci il taglio del nastro. Non prima di una messa a punta, però. Ad oggi, ilè vuoto. E all’esterno, davanti all’ingresso, c’è uno sversatoio ...

Un vero e proprio parco urbano aldella città, uno spazio verde di 5000 metri quadri. Otto ... l'area kids, un bar caffetteria, uno shop sportivo e una sala medica. Tutto ...Sabato 18 febbraio, alle 20, sotto l'aladi piazza Vittorio Emanuele II, si terrà la ... Sono 8 i carri che sfileranno per le vie del. Info: www.facebook.com/...

Il centro polifunzionale di via Verrotti preda del degrado: una risorsa ... anteprima24.it

"Città dei Saperi" a Giardini. Spadaro: "Presto l'inaugurazione del ... Vai Taormina

Posata la prima pietra del centro polifunzionale Qui News Pisa

Bari, nel Centro Polifunzionale dell’Università la mostra “Gli ori di Enzo Toma” TRM Radiotelevisione del Mezzogiorno

Fibra ottica gratis per il Centro Polifunzionale di Emergenza di ... Mantovauno.it

Il pacco sospetto, l'allarme bomba in una via a pochi passi dai palazzi del potere proprio prima della conferenza stampa per il Consiglio dei ...SANT’OMERO – Episodio drammatico a Sant’Omero, in via Massimo Troisi, in pieno centro, di fronte alla scuola elementare ed alla sala polifunzionale. Un’anziana signora, di ...