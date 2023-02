Il cda Rai ha chiesto i contratti di Fedez e Chiara Ferragni per Sanremo | ecco perché

Leggi su tpi

(Di sabato 18 febbraio 2023)sono stati i veri protagonisti del Festival di. Ora alle prese con una presunta crisi di coppia – i due non si mostrano insieme sui social dal bacio sul palco tra il rapper e Rosa Chemical – devono fronteggiare anche altri problemi. Polemiche sono arrivate anche dal modo in cui è stato gestito il festival sui social e sulle piattaforme. Infatti è notizia che il Cda della Rai hadi poter visionare istipulati con i Ferragnez. Sotto accusa innanzitutto il modo in cui è stato pubblicizzato il social Instagram con la creazione live del profilo di Amadeus che nel giro di 3 giorni è sbalzato da 0 a 1,8 milioni di followers. Inoltre gli sketch che vedevano protagonisti proprio il famoso social anche con le dirette non sarebbero state inserite ...