(Di sabato 18 febbraio 2023) Sconfitta inaspettata pernei quarti di finale del torneo ATP di Buenos Aires. Il nativo di Carrara è stato battuto dal peruviano Juan Pablo Varillas con un doppio 6-4, vedendo così svanire le sue chance di conquistare la prima finale stagionale sulla sua amata terra rossa. Ora però è il momento di resettare immediatamente e di ripartire. L’allievo di Simone Tartarini ha sicuramente vissuto una giornata storta in Argentina, ma ha una immediata possibilità di riscatto. Infatti, che guadagnerà una o due posizioni lunedì (dipende da Grigor Dimitrov, che potrebbe superarlo in caso di vittoria a Rotterdam), sarà al via del torneo che si svolgerà a Rio dela prossima settimana. Il tabellone brasiliano vede una composizione assai simile a quanto visto in Argentina in questi giorni. La prima ...

... porte sbarrate per la metro Poi c'è il tema dei principaliin agenda per la Capitale: ... insieme al coordinatore romano Davide Bordoni, neigiorni. Ma c'è la presa d'atto su un ...... è altrettanto vero che neimesi il quadro politico è destinato a mutare i pesi specifici ... Meloni, si diceva, ha cancellato tutti questi importanti. E a molti è sembrato molto ...

I prossimi appuntamenti di Lorenzo Musetti: testa a Rio de Janeiro OA Sport

Uciim Lombardia, i prossimi appuntamenti formativi – Ufficio ... Conferenza Episcopale Italiana

A Carnevale ogni scherzo vale: i prossimi appuntamenti a Messina ... Normanno.com

NICCHIO: I PROSSIMI APPUNTAMENTI NELLA CONTRADA oksiena.it

I 5 prossimi eventi economici mondiali da non perdere: cosa sta per ... Money.it

Gli allievi dovranno dimostrare di meritare la maglia per il serale, ormai sempre più vicino. Nel corso del prossimo appuntamento con Amici, non potranno mancare le consuete gare per le rispettive ...E’ in programma stasera alle 20.45 nei locali della parrocchia di Pieve Salutare la ‘super tombola’. Si tratta del secondo appuntamento promosso per raccogliere fondi per consentire ai ragazzi delle p ...