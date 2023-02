I Laghi di Porcile | un tuffo nell’alta montagna | come raggiungerli

Leggi su bergamonews

(Di sabato 18 febbraio 2023) Valleve. Idirappresentano un unicum per le Orobie. A differenza di molti bacini lacustri, si adagiano lungo i dolci pendii della val Lunga uno sopra l’altro, lasciando a bocca aperta gli escursionisti che li vedono per la prima volta. A 2.050 metri in provincia di Sondrio, sono una delle mete più amate dagli appassionati di trekking bergamaschi che, scavalcando il vicino Passo del Tartaro, possono godersi lo spettacolo offerto dal monte Cadelle che si affaccia nelle acque cristalline. Un traguardo raggiungibile senza troppa fatica partendo da San Simone (Valleve). Lasciandosi la baita del Camoscio (1.781 metri d’altitudine), si imbocca poi il sentiero CAI numero 101 che segue i declivi erbosi della Cima di Lemma. Il tracciato ripercorre per poco più di un’ora le aree utilizzate per il pascolo, dove ancora oggi è possibile notare alcune ...