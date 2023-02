I “freni” al Kosovo | c’è il rischio di una taiwanizzazione?

Leggi su it.insideover

(Di sabato 18 febbraio 2023) La guerra in Ucraina, lo scrigno dei mali che Putin-Pandora ha aperto all’alba del 24 febbraio 2022, ha comportato l’ingresso della competizione tra grandi potenze in una nuova fase. Una fase molto più bellicosa, imprevedibile e volatile delle precedenti, che vede aumentare la centralità delle periferie e velocizzare la compartimentazione del sistema internazionale in blocchi InsideOver.