I frammenti di un meteorite finiti su un balcone di Matera

(Di sabato 18 febbraio 2023) AGI - Sono caduti suldi un'abitazione tra le contrade Rondinelle e Serra Paducci, a, la sera di San Valentino, ideldi cui si parla da giorni in Italia, che si stima abbia una massa complessiva totale di circa 500 grammi. Un fatto particolarmente significativo, perché iprovenienti dallo spazio non hanno toccato il terreno, dunque sono incontaminati e preziosissimi per la ricerca scientifica. A certificarlo è Carmelo Falco dell'Istituto nazionale di astrofisica (Inas): "La straordinarietà di questo intervento - ha spiegato l'esperto al sindaco diDomenico Bennardi- è stata nella capacità di aver fatto funzionare al meglio il sistema "Prisma", una sorta di videosorveglianza su atmosfera e meteore, il quale in Puglia ha alcune camere ...