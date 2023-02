Highlights e gol Sampdoria-Bologna 1-2 | Serie A 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 18 febbraio 2023) Ilcon glie i gol di1-2, match valido per la ventitreesima giornata di. Al Ferraris vantaggio felsineo nel primo tempo con la botta dell’ex Soriano, rete convalidata dopo revisione Var, nella ripresa due rigori in due minuti per i blucerchiati, uno segnato da Sabiri, che però sbaglia il secondo. Errore che pesa perché Orsolini nel finale gela tutto lo stadio e fa vincere i doriani. Di seguito ecco le immagini salienti. LE PAGELLE SportFace.