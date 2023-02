Highlights e gol Monza-Milan 0-1 | Serie A 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 18 febbraio 2023) Ildei gol e deglidi, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di. Bella partita all’U-Power Stadium con entrambe le squadre che propongono e non speculano. Occasioni da una parte e dall’altra con i rossoneri che sbloccano l’incontro con un grande sinistro di Junior Messias, poi Leao colpisce anche il palo. Ilperò è vivo ed ha almeno due occasioni enormi per pareggiare: in una di queste arriva un doppio palo clamoroso con anche una doppia deviazione di Tatarusanu. Nel finale Tonali e De Katelaere hanno la palla dello 0-2, ma Di Gregorio si salva. Terzo 1-0 di fila per Pioli che risale la china. prima sconfitta nelper il. ...