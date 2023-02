Handanovic | si vede la luce dal tunnel Inzaghi gli dà una possibilità?

Leggi su inter-news

(Di sabato 18 febbraio 2023) Samirpotrebbe tornare titolare contro l’Udinese. Simoneha in mente un ampio turnover in vista dell’impegno di Champions League di mercoledì (vedi probabili formazioni), il portiere sloveno può approfittare per il suo futuro con l’Inter. STORIA – Inter-Roma è stata l’ultima partita da titolare di Samir. In quel lontano primo ottobre proprio il portiere sloveno fu la causa principale della sconfitta nerazzurra. Il suo riflesso non eccellente sul tiro di Paulo Dybala ha permesso ai giallorossi di segnare il momentaneo 1-1, nonostante un dominio totale della squadra di Simone. Quella fu la classica goccia che fa traboccare il vaso. Dal match di campionato successivo con il Sassuolo Andrè Onana ha conquistato definitivamente il posto nell’undici titolare. L’Inter è riuscita ad andare ...