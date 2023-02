Handanovic | occasione da titolare contro l’Udinese | ritorno con fascia – SM

(Di sabato 18 febbraio 2023) Simone Inzaghi sta valutando l’ipotesi turnover in porta in vista della sfidaper Samirdopo 4 mesi. PORTA – Samirpotrebbe tornare. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, Simone Inzaghi sta pensando al turnover. Dopo 4 lunghi mesi in panchina, lo sloveno potrebbe tornare a difendere la porta nerazzurra, con laal braccio. Il motivo sarebbe del semplice turnover, nessun problema di tipo disciplinare o fisico. Andrè Onana riposerà quindi in vista della garail Porto in Champions League. Una scelta particolare, con la solidità difensiva ritrovata anche grazie al camerunense. Persi tratta dell’occasioe ...

