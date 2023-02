(Di sabato 18 febbraio 2023)va verso una clamorosa presenza dal 1? indopo un’assenza di quattro mesi: l’ultima presenza risale infatti a-Roma di ottobre. Unache sicuramente coglie di sorpresa tutti ma che Inzaghi ritiene opportuna in vista degli ottavi di Champions League contro il Porto (vedi ultimissime)INSAPETTATA – Samirva verso una clamorosa e difficilmente preventivabile presenza dal 1? in, sfida in programma alle ore 20.45 a San Siro e valevole per la ventitreesima giornata di Serie A. Il turnover era nell’aria dato che gli impegni sono molti e mercoledì arriva il Porto in Champions League, ma un avvicendamento in porta è quantomeno. Simone Inzaghi ...

... da un lato Barella come mezzala destra e dall'altro Lukaku, di nuovo centravantiprimo minuto . La fascia di capitano al braccio di, come una volta: visto il turnover, lo sloveno ...... i friulani non vincono entrambe le gare stagionali contro i nerazzurri nel massimo campionato2012/13, con Francesco Guidolin in panchina. PROBABILI FORMAZIONI INTER (3 - 5 - 2):; ...

Inter, con l’Udinese torna Handanovic dal 1' Dzeko in vantaggio su Lautaro, riecco Brozovic fcinter1908

Handanovic dal 1' in Inter-Udinese: mossa singolare di Inzaghi! Un motivo Inter-News.it

Inter-Udinese: probabili formazioni, consigli fantacalcio. Handanovic titolare Corriere dello Sport

NEWS – Pellegrini a rischio per il Verona! Dybala, Origi, Faraoni, Dzeko, Handanovic, Perin… SOS Fanta

Serie A, le probabili formazioni: Dybala e Bennacer fuori, giocano ... Calciomercato.com

Simone Inzaghi, per la sfida tra Inter e Udinese in programma a San Siro stasera alle 20:45, ha in mente di fare un turnover più grande del previsto, in vista della sfida di Champions League (mercoled ...In vista dell'impegno di Champions con il Porto, spazio ad Handanovic (che torna capitano). Davanti la coppia Dzeko-Lukaku ...