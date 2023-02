Guerra in Ucraina | i leader alla conferenza di Monaco Von der Leyen | «Raddoppiare sostegno militare» Wang Yi | «La Cina è dalla parte della pace»

Leggi su open.online

(Di sabato 18 febbraio 2023) «Quello che dobbiamo fare è chiarire che noi non accetteremo mai unaimperialista, non accetteremo che il presidente Putin calpesti il diritto internazionale con i piedi»: queste le parole con cui la presidentecommissione Ue Ursula von derha esorditosulla Sicurezza che ha radunato imondiali a. Ha poi rincarato la dose, aggiungendo senza mezzi termini: «Dobbiamo fare pressione per fare in modo che le mire imperialisticheRussia falliscano e che l’vinca». E dunque: «Dobbiamo fare in modo che l’possa avere munizioni standard. Non può essere che si debbano aspettare mesi e anni per inviare obici. Possiamo raggruppare l’industria ...