Guerra e clima | ne abbiamo parlato in un webinar prima della marcia per la pace Perugia-Assisi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 febbraio 2023) di Antonella Galetta “Niente porrà fine allaa meno che il popolo stesso non si rifiuti di fare la”– Albert Einstein. Durante la notte tra il 23 e 24 febbraio, primo anniversarioin Ucraina, il mondo pacifista scende in piazza. Siamo tutti chiamati a partecipare allaper lache partirà dain direzione di. Saranno presenti anche i “Costruttori di”, una comunità di attivisti nata dalla chiamata di Papa Francesco in relazione allain Ucraina. Cogliendo l’occasione come educatrice Legambiente e postina dei “Costruttore di”, questa settimana ho organizzato un livesu Facebook, dal titolo: “Cambiamento ...