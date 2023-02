Grosseto | 14enne accoltella il nuovo fidanzato della madre carabiniere e lo colpisce con un casco | è grave

(Di sabato 18 febbraio 2023) È stato arrestato per tentato omicidio ilche giovedì sera hato al torace e colpito con unda motociclista ilcompagno, nella casa in cui vive la donna, in periferia di. Secondo le prime ricostruzioni, l’adolescente, che vive col padre, sarebbe passato dall’abitazionee quando la donna si è momentaneamente allontanata dalla casa, tra il ragazzo e il compagno, undi 56 anni, è scoppiata una forte lite. Ilha quindi colpito il militare con ripetute coltellate al torace. L’uomo adesso è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Misericordia di ...

È successo vicino. Putin non riesce a tenere ferme le gambe, nuove le voci sulla malattia:... Il figlio, che vive con il padre e non è in buoni rapporti con la madre, si era fermato per ......in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Misericordia di. ... Quando la donna si è momentaneamente allontanata dalla casa, ilha affrontato l'uomo e c'è stata ...

Grosseto, 14enne accoltella e colpisce con un casco il nuovo compagno della madre Gazzetta del Sud

Aggredisce a coltellate il compagno della madre, arrestato 14enne a Grosseto gonews

Grosseto, tenta di accoltellare il nuovo compagno della madre: arrestato 14enne per tentato omicidio Corriere Fiorentino

Incidente a Roccastrada, è morto il 14enne che viaggiava sullo scooter LA NAZIONE

Cade da cavallo, paura per una ragazza di 14 anni LA NAZIONE

Un ragazzo di 14 anni ha accoltellato più volte al torace, e anche colpito con un casco da motociclista, il nuovo compagno della madre, nella casa dove vive ora la donna a Grosseto, alle porte della c ...Il ferito, 56 anni, è un carabiniere. L'aggressione avvenuta in un agriturismo. Indagini in corso per capire meglio la dinamica dei fatti ...