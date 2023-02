Grezzana in lutto | Matteo Cola morto in un incidente a Poiano

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 18 febbraio 2023) Sabato tragico in via Colonnello Fincato, all’altezza di. Il motociclistaè finito a terra con il suo mezzo e ha perso la vita nonostante i soccorsi portati dal 118. Sul posto la polizia locale di Verona. La vittima è un ragazzo di 18 anni appena uscito da scuola,, residente aha perso il controllo della propria moto Aprilia, sbattendo contro il guard-rail. Il Nucleo Infortunistica della Polizia Locale ha effettuato i rilievi, chiudendo la strada in direzione nord verso la Valpantena per circa due ore e ha informato il pubblico ministero di turno che ha disposto il sequestro della moto.