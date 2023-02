Grande Fratello Vip | l' accusa shock di Vittoria Deganello | Nicole Murgia mi ha invitata ad abortire

(Di sabato 18 febbraio 2023) L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne,, è tornata a parlare di, sorella del suo ex fidanzato Alessandro

L 'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Vittoria Deganell o, è tornata a parlare d i Nicole Murgia, s orella del suo ex fidanzato Alessandro Murgia , tra gli attuali concorrenti delVip 7 . Gf Vip, accusa shock di Vittoria Deganello nei confronti di Nicole Murgia La Deganello aspetta un figlio da suocon cui ha avuto una breve relazione non terminata nel ...... porta sul palco Fedez e lo bacia Sanremo 2023, Rosa Chemical bacia Fedez sul palco LE IMMAGINI DELLA SERATA Fotogallery: le emozioni della trentaquattresima puntata di 'Vip' A NAPOLI ...

Oriana Marzoli inveisce contro un autore del GF Vip che le aveva chiesto di andare in confessionale Fanpage.it

Grande Fratello Vip, le pagelle: Giaele quasi ex moglie (voto 8), Antonella Fiordelisi esonda (voto 2) Corriere della Sera

Grande Fratello Vip, Attilio Romita contro Sarah Altobello: “Mi vuole rovinare” Il Fatto Quotidiano

Attilio Romita umilia Sarah al GF Vip: Biglietto a lei Mi vuole rovinare, Altobello piange Fanpage.it

Dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip, Pamela Prati potrebbe essere scelta per rappresentare San Marino nel più famoso concorso musicale al mondo.La mattinata scorre lenta e in giardino i VIP aspettano che sia l’ora del consueto allentamento del sabato. In un angolo Nicole Murgia e Giaele De Donà commentano alcuni dei rapporti nati nella Casa e ...