(Di sabato 18 febbraio 2023) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Sarebbe vicinissima al passo indietro laall'università Augusta, dopo la condanna definitiva a un anno e sei mesi per peculato in uno dei filoni della 'Rimborsopoli' piemontese, il processo sull'uso improprio dei fondi dei gruppi in Consiglio regionale durante il mandato 2010-2014. Le dimissioni dell'esponente di Fdi dalla carica di governo, riferiscono all'Adnkronos fonti dell'esecutivo, potrebbero arrivare già nella giornata di oggi.

... si deve valutare se mette in imbarazzo il" ha detto il vicepresidente della Camera ospite di Rainews24 sul possibile passo indietro dellaal Mur. "Ma è una decisione che deve ...... deputata di Fratelli d'Italia eal ministero dell'Università. L'espondente deldi Giorgia Meloni è stata condannata a un anno e sei mesi per peculato in uno dei filoni della "...

**Governo: sottosegretaria Montaruli verso dimissioni Gazzetta di Reggio

La sottosegretaria di FdI Augusta Montaruli è stata condannata a un ... Fanpage.it

Dichiarazione del Sottosegretario Giovanbattista Fazzolari | www ... Governo

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 21 | www.governo.it Governo

Scuola, il governo stoppa Bonaccini: «Fa solo propaganda» Corriere della Sera

(Adnkronos) – Sarebbe vicinissima al passo indietro la sottosegretaria all’università Augusta ... Le dimissioni dell’esponente di Fdi dalla carica di governo, riferiscono all’Adnkronos fonti ...Poi questa mattina ha ribadito: "Sulla sottosegretaria Montaruli la mia posizione è molto ... in una nota congiunta – Ritiene poco edificante per il mondo dell'università e per il governo in generale ...