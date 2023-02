Governo | sottosegretaria Montaruli si è dimessa

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 18 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Ho deciso di dimettermi dall’incarico diper difendere le istituzioni certa della mia innocenza”. Così laall’Università, Augusta, dopo la condanna definitiva di ieri a un anno e sei mesi per peculato in uno dei filoni della ‘Rimborsopoli’ piemontese. “Se ciò non avvenisse sarei come coloro che vorrebbero demolito il senso dello Stato, rendendolo debole con una ricerca costante di una giustificazione alle proprie azioni, sentendosi moralmente superiori o cercando di piegare le norme ai comportamenti, addirittura ostentando clemenza verso chi agita l’arma del ricatto e per scappare dalla legge si vorrebbe ridisegnare vittima, rimanendo nell’ombra davanti alla ‘protesta più forte’ di chi la vita se l’è tolta davvero poco più di un anno fa. Tutto questo sì è stato decisamente ...