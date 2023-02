Governo | si dimette la sottosegretaria Montaruli dopo la condanna in Cassazione

(Di sabato 18 febbraio 2023) IlMeloni perde un pezzo. Si è dimessa Augustamolto vicina a Giogia Meloni,ladellaper l’uso improprio dei rimborsi destinati ai consiglieri regionali. I fatti risalgono al periodo tra il 2010 e il 2014, quandofaceva parte dell’assemblea piemontese e, secondo l’accusa, usava i fondi regionali per rimborsare l’acquisto oggetti di lusso, capi firmati e anche di un manuale erotico. “Ho deciso dirmi dall’incarico diper difendere le istituzioni certa della mia innocenza”, ha dettonella lunga lettera di dimissioni con cui ha annunciato il passo indietro dall’incarico di sottosegretario all’Università. “Ho la serenità di ...

