Governo | FdI a Mulè | ' rispondiamo di persona non attraverso agenzia di stampa' **

(Di sabato 18 febbraio 2023) Roma, 18 feb (Adnkronos) - "Anche Fratelli d'Italia non risponde agli 'anonimi' e se avesse dovuto rispondere alo avrebbe fatto die nonle agenzie". È quanto si legge in una nota del direttivo di Fratelli d'italia

... ilMeloni ha dovuto scegliere, non si poteva rinviare", porta la croce il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani,. " Alcune modifiche si potranno fare - apre - ma il ...Lei continua a professarsi innocente, nonostante la pena sia arrivata alla luce degli scontrini: "Ho deciso di dimettermi dall'incarico di" ha detto l'esponente di" per difendere le ...

**Governo: FdI a Mulè, 'rispondiamo di persona non attraverso ... Gazzetta di Reggio

Superbonus, lunedì l'incontro tra governo e imprese. Pressing di Forza Italia: "Necessarie modifiche". Da FdI… la Repubblica

Governo. FdI: scelta Montaruli spontanea, la abbracciamo e ... La Voce del Patriota

Bonus edilizi, incontro tra governo e associazioni di categoria fissato per lunedì Sky Tg24

Firenze: Schlein, ‘Fdi condanni e governo non rimanga indifferente ... Il Sannio Quotidiano

Meloni ha sempre detto che chi ha una condanna definitiva deve scontarla ma la sua fedelissima resta in parlamento. Ora vacilla il sottosegretario indagato ...Roma, 18 feb (Adnkronos) – Fratelli d’Italia “dovrebbe essere capace di condannare una aggressione squadrista, dovrebbe dire qualcosa. Mi aspetterei che il governo non rimanesse indifferente rispetto ...