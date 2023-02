Golf | PGA Tour 2023 | Max Homa resta da solo al comando del The Genesis Invitational a metà gara

(Di sabato 18 febbraio 2023) Iisti del PGAsono giunti adel loro consueto appuntamento settimanale. Si è infatti concluso il secondo round del The(montepremi 20 milioni di dollari), evento nato nel lontano 1926 riservato a soli 120 partecipanti. Al termine della seconda tornata Maxdaaldella leaderboard. L’americano gira a -3 issandosi allo score complessivo di -10 (132 colpi). Per lui una lunghezza di margine su un terzetto composto dai connazionali Keith Mitchell e Lee Hodges, e dallo spagnolo Jon Rahm. -8 e quinta posizione in solitaria per lo statunitense Collin Morikawa, seguito a – 7 da Patrick Cantlay. Sul percorso par 71 del Riviera Country Club di Pacific Palisades ...

Tiger Woods illumina di nuovo il PGA Tour. Al rientro al Genesis Invitational Tiger Woods offre un inizio e un finale di gara da applausi, tra prodezze e birdie che hanno mandato in visibilio gli appassionati in California. Un buon inizio per Tiger Woods, che per la prima volta dal 2020 è tornato a giocare in un evento del PGA Tour che non sia un major. Il campione americano ha chiuso il primo round del 'Genesis Invitational' al 27esimo posto con uno score di 69 (-2) colpi, rubando ovviamente la scena anche ai

"Penso di avere le carte in regola per battere i miei avversari, altrimenti non sarei qui. Questa era, è e sarà sempre la mia mentalità". Così Tiger Woods al The Genesis Invitational, torneo del PGA Tour. Spettacolo sul green e momenti curiosi anche fuori per Tiger Woods. Tornato a giocare un torneo del PGA Tour diverso da un Major per la prima volta dal 2020, il Genesis Invitational, il campione californiano