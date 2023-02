Golf | DP World Tour | Thorbjørn Olesen guida il Thailand Open dopo il terzo round | risale Edoardo Molinari

Leggi su oasport

(Di sabato 18 febbraio 2023) Ilè pronto per l’ultimo e decisivo. Sul percorso dell’Amata Spring Country Club è il danesead entrare in testa nelle ultime 18 buche, grazie ad un eccezionalegiro senza bogey e con 8 birdie che gli ha permesso di portare il suo score a -18. I colpi di vantaggio persono due sui primi inseguitori: il suo connazionale Nicolai Højgaard ed il tedesco Yannik Paul. Per Højgaard giro in 64 così come, mentre Paul ha centrato un solidissimoin 66 colpi per continuare un torneo in cui sta facendo della continuità e della precisione dal tee i suoi punti di forza. Nelle zone alte della classifica anche il neerlandese Joost Luiten, quarto a -15, inseguito da un terzetto di giocatori ...