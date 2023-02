Golf | DP World Tour | Olesen in testa dopo tre giri del ‘Thailand Classic’ | risale Edoardo Molinari

Rafa Cabrera Bello è al comando dopo il secondo giro del Thailand Classic , tappa del DPTour in scena questo fine settimana. Lo spagnolo guida la classifica con un totale di 131 ( - 13), davanti al paraguaiano Fabio Zanotti, secondo con 133 ( - 11), mentre in terza posizione ...Dopo il primo round al Thailand Classic , torneo del DPTour, in programma a Bangkok, sono Sami Valimaki e a Martin Simonsen a guidare la classifica con uno score di 64 ( - 8). Il finlandese, senza bogey, si è reso protagonista con otto birdie. Il ...

Golf, DP World Tour: Olesen in testa dopo tre giri del 'Thailand ... SPORTFACE.IT

Golf, PGA Tour 2023: Max Homa resta da solo al comando del The Genesis Invitational a metà gara OA Sport

Golf: il DP World Tour si sposta a Singapore senza italiani in gara OA Sport

DP World Tour: E. Molinari e Migliozzi al Thailand Classic FederGolf

Golf: World Tour. Migliozzi e Edoardo Molinari a Ras Al Khaimah Tiscali

Danesi protagonisti a Bangkok nel terzo round del Thailand Classic, torneo del DP World Tour che, a un giro dalla fine, vede Thorbjorn Olesen in testa alla classifica con uno score di 198 (67 67 64, - ...A tallonarlo, in 2/a posizione con 133 (-9), ecco lo spagnolo Jon Rahm (terzo nel world ranking) e gli statunitensi Keith Mitchell e Lee Hodges. Buona prova anche per Collin Morikawa, 5/o con 134 (-8) ...