Gol di Messias | Pioli Raggiunge un Altro Clean Sheet

Leggi su justcalcio

(Di sabato 18 febbraio 2023) Il Milan è riuscito a conquistare una vittoria fondamentale per 1-0 su un Monza comunque positivo. Si è trattata di una vera e propria battaglia, con entrambe le squadre che non hanno risparmiato energie. La partita è stata decisa da una magia dial 30?, un sinistro preciso che ha trovato l’angolino alla sinistra del portiere. Gli ospiti hanno avuto una buona opportunità al primo minuto, con Tatarusanu che è stato costretto a mettere i guantoni due volte per evitare il peggio. Al 18? Leao ha sfiorato il vantaggio con un gran destro dalla distanza che ha centrato l’esterno del palo. Al 25?ha servito Leao, il quale ha calciato debolmente ma Di Gregorio ha risposto goffamente, riscattandosi poi con una chiusura su Diaz sulla ribattuta. Al 12? del secondo tempo, i campioni d’Italia in carica hanno avuto l’occasione per raddoppiare. Diaz ...