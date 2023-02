(Di sabato 18 febbraio 2023) Giornata conclusiva dela Riccione. Alessandraè stata elettagenerale, Vittorio Di Trapani proclamato presidente. Grande soddisfazione per lache porta a casa sei consiglieri nazionali L'articolo proviene da Firenze Post.

Ligure, 47 anni,è giornalista del Secolo XIX, oltre che vicesegretaria uscente della Fnsi e per due mandati segretaria dell'Associazione Ligure dei. Tra i consiglieri eletti, ...... dalle querele bavaglio a minacce e intimidazioni fisiche nei confronti dei, ci sono i ... Si tratta di Alessandra, ligure, giornalista de Il Secolo XIX, che ha ottenuto 196 voti, ...

FNSI GIORNALISTI – Costante nuova segretaria nazionale, il messinese Cicero confermato tra i probiviri Scomunicando

Giornalisti: Costante nuova segretaria Fnsi. Grandi consensi per la delegazione toscana al XXIX Congresso Firenze Post

La giornalista ligure Alessandra Costante è la nuova segretaria della Fnsi Genova24.it

Da Riccione le proposte per migliorare il futuro del giornalismo NewsNovara.it

Congresso Fnsi, il messaggio del presidente Ignazio La Russa Fnsi

Alessandra Costante è stata eletta nuova segretaria generale ... potenziare i diritti e dare più forza alle retribuzioni di tutti i colleghi giornalisti che lavorano nella Pa, oltre a puntare ...Roma - "La priorità è far capire al governo che l'informazione è un bene pubblico indispensabile per la democrazia e come tale va trattata. Abbiamo bisogno di nuovi strumenti perché la legge sull'edit ...