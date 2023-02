Ginnastica ritmica oggi | Serie A Cuneo 2023 | orari | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 18 febbraio 2023)sabato 18 febbraio (ore 18.30) va in scena la prima tappa delladi, il massimo campionato italiano a squadre. Il Palazzetto dello Sport diospita la manifestazione e si alzerà il sipario sulla stagione dei piccoli attrezzi. La grande favorita della vigilia è laFabriano, che può contare sulla fuoriclasse Sofia Raffaeli (Campionessa del Mondo all-around) e su Milena Baldassarri. Le Campionesse d’Italia dovranno vedersela soprattutto con la Raffaello Motto e con la San Giorgio ’79 di Desio, che ha preso in prestito la formidabile tedesca Darja Varfolomeev. A margine sarà prevista anche un’esibizione delle Farfalle: la Nazionale Italiana non partecipa a questo campionato poiché è riservato alle individualiste, ma ...