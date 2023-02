L'età del consenso inè rimasta invariata dalla sua promulgazione nel 1907, e si confronta con i 16 anni negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, e i 14 in Italia e in Cina. L'esecutivo ...Si fa sempre pi acceso inil dibattito sull'innalzamento dell'et per rapporti sessuali consenzienti tra minori che a 13 anni la pi bassa tra i Paesi del G - 7. Il governo di Tokyo ha allo studio una revisione del ...

Giappone: proposto innalzamento età rapporti sessuali tra minori tvsvizzera.it

Proposta choc di docente Yale: suicidio di massa in Giappone contro l’invecchiamento della popolazione Gazzetta del Sud

La (difficile) corsa agli armamenti di Giappone e Corea del Sud Linkiesta.it

UniTo in Giappone, missione internazionale dell'Ateneo torinese UnitoNews

Toyota Corolla restyling, come va l'ibrida giapponese in versione station wagon e hatchback Il Sole 24 ORE

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico non identificato. Ne hanno dato notizia fonti militari della Corea del Sud. "La Corea del Nord ha lanciato un missile balist ...L'età del consenso in Giappone è rimasta invariata dalla sua promulgazione ... Nello specifico le modifiche proposte renderanno illegali i rapporti sessuali con una persona di età inferiore ai 16 anni ...