Gianmarco Petrelli | cambiamenti ad Amici | tre importanti novità per il ballerino

Leggi su biccy

(Di sabato 18 febbraio 2023) Queste non sono state settimane facili pernella scuola didi Maria. Ilha pianto dopo aver letto dei commenti negativi sui social ed è anche andato in crisi quando ha pensato che Alessandra Celentano non lo avrebbe fatto andare al serale e gli avrebbe preferito Paky. In realtà per il 22enne sono arrivate tre bellee la svolta ad22 (le anticipazioni). Ieri è stata registrata una nuova puntata die tra i tre ragazzi ad aver conquistato la maglia per il serale c’è anche. Non solo il serale, il ragazzo ha anche vinto una sfida voluta da Emmanuel Lo. “Dopo aver preso la magliaha ...