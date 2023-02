Gian Piero Ventura | “A 28 anni un’ernia del disco mi ha messo fuori gioco …”

Leggi su glieroidelcalcio

(Di sabato 18 febbraio 2023)si racconta a “Il Foglio” … “Sono arrivato sino alla Serie C, ma a 28delmi ha. A quei tempi si operava con il machete e si apriva, in lungo e largo, la schiena. Piuttosto che affrontare un’operazione invasiva e senza certezze, ho preferito iniziare una nuova attività, grazie alla Sampdoria, la squadra della mia città in cui ero cresciuto e che mi dava la possibilità di allenare nel settore giovanile. È stata una cavalcata straordinaria e piena di soddisfazioni, a parte alcuni momenti negativi e un dolore grande. Se mi chiede a quale delle mie tante squadre sono rimasto più legato, non metto davanti a tutte un club blasonato, ma il Giarre, dove mi sono sempre sentito come a casa ...