Giaele De Donà delusa dalla lettera di Brad Signorini | «Non dovevi venire al Gf Vip» La furia dei fan

Leggi su newscronaca.myblog

(Di sabato 18 febbraio 2023)Demessa sotto torchio. Durante la puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda il 16 febbraio, Alfonsoha analizzato il comportamento della vippona durante la settimana.Deha, infatti, trascorso alcuni momenti difficili dopo aver ricevuto ladi San Valentino del marito. In puntata, tuttavia, il conduttore ha voluto fare chiarezza su quanto accaduto. Il mancato confrontoDeha mostrato la sua delusione per laricevuta dal marito, in cui esortava la concorrente a comportarsi meglio e a evitare alcuni contatti fisici ambigui (si riferiva al bacio con Andrea Maestrelli e al rapporto intimo con Antonino Spinalbese). Antonino Spinalbese furioso con ...