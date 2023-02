Gf Vip 7 | Vittoria Deganello e l’accusa choc a Nicole Murgia | “Mi ha invitata ad abortire”

(Di sabato 18 febbraio 2023)è entrata da poco nella Casa del Grande Fratello Vip, eppure è una concorrente a tutti gli effetti molto influente. Spesso protagonista delle dinamiche della Casa, prima con l’attrazione fisica nei confronti di Antonino Spinalbese, poi con il super limone dato ad Attilio Romita che ha letteralmente fatto rimanere tutti a bocca aperta. Insomma,non ha nascosto, almeno per ora, la sua natura schietta e diretta. Ma soprattutto, sembrerebbe fare un po’ quello che le passa per la testa. Ultimamente aveva vissuto un duro momento di sconforto sotto le telecamere. La, attrice di professione, è anche una mamma e si sa, il gioco del Grande Fratello spesso porta a galla le mancanze. A commentare questo sketch,, che l’ha definita senza mezzi termini ...

Deganello lancia una pesante accusa rivolta ad una concorrente del GFL'ex compagno diDeganello è anche il fratello di un altro volto noto, Nicole Murgia , attuale concorrente ...Sono passati due mesi da quando Nicole Murgia ha fatto il suo ingresso nella casa del 'Grande Fratello'. La Murgia è recentemente finita al centro dei gossip per via diDeganello , ex tronista di Uomini e Donne, che ora aspetta un figlio da suo fratello, Alessandro Murgia. I due hanno ...

Gf Vip Vittoria Deganello: "La sorella di Murgia mi ha chiesto di abortire" Corriere dello Sport

Mi ha invitato ad abortire, la rivelazione di Vittoria Deganello su ... Fanpage.it

"Mi aveva invitata ad abortire": Vittoria Deganello svela nuovi retroscena sull'ex amica ora al Gfvip Today.it

Gf Vip, Antonella devastata per la vittoria di Oriana al televoto TorreSette

Antonella e Nikita sono d'accordo , il video dell'episodio raccontato ... Fanpage.it

Incalzata dalle domande dei follower, Vittoria si è scagliata contro Nicole Murgia, sorella di Alessandro e attuale concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. Le due un tempo erano ...Vittoria Deganello lancia una pesante accusa rivolta ad una concorrente del GF Vip L’ex compagno di Vittoria Deganello è anche il fratello di un altro volto noto, Nicole Murgia, attuale concorrente ...